कौन हैं ‘द स्किन डॉक्टर’? जिसने उठाए थे संजय कपूर की मौत पर सवाल, क्या था वो पोस्ट जो बना गिरफ्तारी का कारण

Sona Comstar Sanjay Kapoor death: 12 जून 2025 की वो काली सुबह, जब लंदन की गलियों से एक ऐसी खबर आई जिसने भारतीय उद्योग जगत को स्तब्ध कर दिया था। 'सोना कॉमस्टार' के चेयरमैन और दिग्गज कारोबारी संजय कपूर की मौत से जहां हर कोई हैरान था वहीं एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों के सिर से भी पिता का साया छिन गया था। मौत को आधिकारिक तौर पर 'स्वभाविक' करार दिया गया, लेकिन कपूर खानदान की बंद दीवारों के पीछे कुछ ऐसा सुलग रहा था, जिसे एक सोची समझी साजिश कहा जा रहा था। मौत की गुत्थी अभी तक सुलझी भी नहीं थी कि एक अनजान डिजिटल परछाई ने उन सवालों को हवा दे दी, जिन्हें रसूखदार लोग दबाना चाहते थे।