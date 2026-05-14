सीएम तो बन गए लेकिन पिता के फर्ज से चूके थलापति विजय? बेटे जेसन संजय के फिल्मी डेब्यू को लेकर हुआ बड़ा खुलासा

Thalapathy Vijay Family Controversy: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय इन दिनों फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। अभिनेता से नेता बने विजय ने हाल ही में राजनीति की दुनिया में नई शुरुआत की, लेकिन उनके शपथ ग्रहण समारोह में परिवार की गैरमौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। जहां मंच पर उनके माता-पिता नजर आए, वहीं पत्नी और बच्चे इस खास मौके से दूर दिखाई दिए। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर विजय और उनके परिवार के रिश्तों को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया।