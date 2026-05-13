सीएम बनते ही विजय ने तृषा कृष्णन की फिल्म के लिए लिया बड़ा फैसला, फैंस ने जताया आभार

CM Vijay-Trisha Krishnan: साउथ सुपरस्टार सूर्या और अभिनेत्री तृषा कृष्णन की आने वाली फिल्म 'करुप्पु' इन दिनों रिलीज से पहले ही जबरदस्त चर्चा में है। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच ऐसा उत्साह देखने को मिल रहा है कि एडवांस बुकिंग ने शुरुआती दौर में ही करोड़ों का आंकड़ा छू लिया है। खास बात ये है कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने फिल्म के लिए सुबह 9 बजे वाले स्पेशल शोज को मंजूरी देकर फैंस के एक्साइटमेंट लेवल को और भी बढ़ा दिया है।