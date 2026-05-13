मौनी रॉय पर चीट करने के आरोप के बीच सूरज नाम्बियार ने उठाया बड़ा कदम, दिशा पाटनी का नाम घसीटे जाने से पेचीदा हुआ मामला

दरअसल, हाल ही में लोगों ने नोटिस किया कि मौनी और सूरज अब इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मौनी के अकाउंट से सूरज के साथ की कई तस्वीरें भी गायब हो गईं। इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की अटकलें शुरू हो गईं। इसी बीच रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि मौनी के पति सूरत ने उन्हें धोखा दिया है और उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती।