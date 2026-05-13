Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव की मौत पर सन्न रह गए रवि किशन, बोले- उनकी दो छोटी-छोटी बेटियां हैं

Ravi Kishan On Prateek Yadav Death: समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के अचानक निधन की खबर ने राजनीतिक और फिल्मी जगत दोनों को झकझोर दिया है। महज 38 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले प्रतीक यादव को लेकर अब अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन ने भावुक प्रतिक्रिया दी है। रवि किशन ने कहा कि वो प्रतीक को बहुत अच्छे से जानते थे और उनका यूं चले जाना बेहद दुखद है।