13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव की मौत पर सन्न रह गए रवि किशन, बोले- उनकी दो छोटी-छोटी बेटियां हैं

Ravi Kishan On Prateek Yadav Death: सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन पर गहरा दुख जताया। क्या कुछ कहा है रवि ने, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

May 13, 2026

Ravi Kishan On Prateek Yadav Death

Ravi Kishan On Prateek Yadav Death (सोर्स- ANI)

Ravi Kishan On Prateek Yadav Death: समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के अचानक निधन की खबर ने राजनीतिक और फिल्मी जगत दोनों को झकझोर दिया है। महज 38 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले प्रतीक यादव को लेकर अब अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन ने भावुक प्रतिक्रिया दी है। रवि किशन ने कहा कि वो प्रतीक को बहुत अच्छे से जानते थे और उनका यूं चले जाना बेहद दुखद है।

फिटनेस को लेकर रहते थे बेहद सजग (Ravi Kishan On Prateek Yadav Death)

रवि किशन ने ANI से बातचीत के दौरान बताया कि प्रतीक यादव फिटनेस को लेकर काफी गंभीर रहते थे। उनका जिम और कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कारोबार था। उन्होंने कहा कि राजनीति से दूरी बनाने के बावजूद प्रतीक का व्यवहार बेहद विनम्र और शांत था। रवि किशन के मुताबिक जो भी उनसे मिलता था, वो उनकी सादगी का कायल हो जाता था।

उन्होंने कहा कि सुबह जैसे ही उन्हें इस दुखद खबर की जानकारी मिली, वो अंदर तक हिल गए। अभिनेता ने बताया कि प्रतीक पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन इतनी कम उम्र में उनका जाना किसी बड़े सदमे से कम नहीं है।

परिवार के लिए मुश्किल समय

रवि किशन ने प्रतीक यादव के परिवार को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी और दो बेटियों के लिए यह समय बेहद कठिन है। अभिनेता ने कहा कि परिवार जिस दर्द से गुजर रहा है, उसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है।

फेफड़ों की बीमारी से थे परेशान

जानकारी के मुताबिक प्रतीक यादव पिछले काफी समय से फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। बताया जा रहा है कि उनके फेफड़ों में ब्लड क्लॉट की समस्या थी, जिसका इलाज चल रहा था। बुधवार सुबह अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। इसके बाद परिवार वाले उन्हें तुरंत लखनऊ के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

राजनीति से दूर रखते थे खुद को

हालांकि प्रतीक यादव का परिवार राजनीति के केंद्र में रहा, लेकिन उन्होंने खुद को हमेशा राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा। वो बिजनेस और फिटनेस की दुनिया में ज्यादा सक्रिय थे। सोशल मीडिया पर भी उनकी फिटनेस और लाइफस्टाइल को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती थी।

उनके निधन के बाद कई राजनीतिक नेताओं और फिल्मी हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें एक शांत, फिटनेस प्रेमी और पारिवारिक इंसान के रूप में याद कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

13 May 2026 09:57 pm

Hindi News / Entertainment / Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव की मौत पर सन्न रह गए रवि किशन, बोले- उनकी दो छोटी-छोटी बेटियां हैं

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

13 मई बना ‘मैं तेरा डे’, गूगल इंडिया भी बॉलीवुड ट्रेंड में हुआ शामिल, फैंस बोले- ‘अब सर्च इंजन भी बॉलीवुड का हो गया दीवाना?’

13 मई बना 'मैं तेरा डे'
मनोरंजन

मौत से पहले OTT रिलीज के लिए संघर्ष करते रहे दिलीप राज, आखिरी फिल्म को लेकर सामने आईं कई अटकलें

मौत से पहले OTT रिलीज के लिए संघर्ष करते रहे दिलीप राज, आखिरी फिल्म को लेकर सामने आईं कई अटकलें
टॉलीवुड

ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो राकेश बेदी बोले- ‘चालान मत काट देना’, वायरल वीडियो

बीच सड़क पर पुलिस ने रोका तो हाथ जोड़कर राकेश बेदी ने कही ऐसी बात, वायरल वीडियो
मनोरंजन

कान्स 2026 में ‘जेंडर एग्नोस्टिक’ कमेंट के बाद आलिया भट्ट हुईं जमकर ट्रोल, सोशल मीडिया पर आई कमेंट्स की बाढ़

कान्स 2026 में 'जेंडर एग्नोस्टिक' कमेंट के बाद आलिया भट्ट हुईं जमकर ट्रोल, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़
मनोरंजन

क्या सच में शादीशुदा हैं करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश? दोस्त के बयान से फैंस हैरान

करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.