13 मई बना ‘मैं तेरा डे’, गूगल इंडिया भी बॉलीवुड ट्रेंड में हुआ शामिल, फैंस बोले- ‘अब सर्च इंजन भी बॉलीवुड का हो गया दीवाना?’

आज 13 मई को गूगल इंडिया ने अपने X अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें केवल डेट दिखाई गई थी। इसके साथ ही लिखा, "आप ये ट्वीट सुन सकते हैं।" इस पोस्ट देखते ही सोशल मीडिया यूजर्स तुरंत समझ गए कि ये इशारा फिल्म कलंक के फेमस गाने "मैं तेरा"(Main Tera) की ओर इशारा है। इतना ही नहीं, हिंदी में "13 मई" बोलने पर उसकी आवाज "मैं तेरा" जैसी लगती है। इसी दिलचस्प वर्डप्ले ने धीरे-धीरे इंटरनेट पर एक नया ट्रेंड बना दिया। अब हर साल 13 मई आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स, वीडियो और रोमांटिक पोस्ट की सैलाब आ जाती है।