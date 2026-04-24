बंगाल चुनाव में Arijit Singh ने स्याही वाली उंगली दिखाने से किया इनकार, बोले- मैं यहां पब्लिसिटी के लिए नहीं

इतना ही नहीं, वोट डालने के बाद जब पैप्स ने अरिजीत से कोई संदेश देने की गुजारिश की और कहा कि वे दूर से आए हैं, तो अरिजीत ने बंगाली में हंसते हुए जवाब दिया कि वोटिंग के बीच में संदेश देने से लोग उन्हें नेता समझने लगेंगे। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। इसके बाद जब पैप्स ने स्याही लगी उंगली दिखाने को कहा तो अरिजीत ने मना कर दिया और कहा पोलिंग बूथ पर उनकी मौजूदगी ही सबसे बड़ा सबूत है। साथ ही, उन्होंने मजाक में कहा वोट तो डाल दिया, मैं यहां पब्लिसिटी के लिए नहीं हूं कि अब उंगली भी दिखाऊ? साथ ही उन्होंने मीडिया से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जिम्मेदारी और गंभीरता से कवर करने की भी अपील की।