गर्भवती पत्नी को छोड़ दूसरी औरत के साथ थे ओमपुरी, अन्नू कपूर ने खोले काले चिट्ठे, बताया- कैसे हो गए थे अंत में एक्टर

सीमा और ओम पुरी का रिश्ता तब बिखरा जब सीमा को पुरी के पत्रकार नंदिता पुरी के साथ संबंधों का पता चला। सीमा उस वक्त तीन महीने की गर्भवती थीं, लेकिन हालात इतने बिगड़े कि उन्हें घर छोड़ना पड़ा। अन्नू कपूर ने बताया कि उस दौर में उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उन्होंने खुलासा किया कि सीमा की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए परिवार अपने गहने और जमीन तक बेचने को तैयार था। खुद अन्नू कपूर ने उस मुश्किल वक्त में फिल्ममेकर यश चोपड़ा से 5,000 रुपये उधार लिए थे। दुखद बात यह रही कि सीमा का वह बच्चा भी जीवित नहीं बच पाया।