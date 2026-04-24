‘मैं अनकंफर्टेबल थी’ 30 साल बाद Kissing सीन करने पर काजोल ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मैं कट बोलने वाली थी

Kajol On No kissing Policy Break: बॉलीवुड की 'बबली गर्ल' कही जाने वाली काजोल पिछले 30 सालों से दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं। 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' से लेकर 'कभी खुशी कभी गम' तक, काजोल ने हमेशा पर्दे पर अपनी एक खास गरिमा बनाए रखी। लेकिन साल 2023 में जब उन्होंने वेब सीरीज 'द ट्रायल - प्यार, कानून, धोखा' के जरिए ओटीटी की दुनिया में कदम रखा, तो हर कोई हैरान रह गया। वजह थी उनकी 29 साल पुरानी 'नो-किसिंग पॉलिसी' का टूटना। सीरीज में उन्होंने अपने को-स्टार जिस्शु सेनगुप्ता के साथ एक 'स्मूच' सीन दिया, जिस पर अब एक्ट्रेस ने अपनी खामोशी तोड़ी है और जो बताया उसे सुनकर भी उनके फैंस हैरान हो रहे हैं।