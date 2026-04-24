बापूजी की मौत का सीन देख दंग रह गए TMKOC के फैंस, 18 साल बाद शो छोड़ने की तैयारी छोड़ने में अमित भट्ट

बता दें, प्रोमो में ये दिखाया गया है कि बापूजी अपना फोन घर पर छोड़कर कहीं निकल गए हैं और जेठालाल सोसायटी के हर घर का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता। इसी बीच जेठालाल को फोन पर एक शख्स से बुरी खबर मिलती है कि "बापूजी तो चले गए, हम सबको छोड़कर।" ये सुनते ही जेठालाल का बुरा हाल हो जाता है और वो फोन पर ही टूट पड़ते हैं। हालांकि ये बात अभी साफ तक नहीं है कि ये सच में बापूजी के निधन का ट्रैक है या फिर कोई गलतफहमी ये तो एपिसोड के ऑनएयर होने पर ही पता चलेगा।