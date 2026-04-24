बापूजी की मौत का सीन देख दंग रह गए TMKOC के फैंस, 18 साल बाद शो छोड़ने की तैयारी छोड़ने में अमित भट्ट

जेठालाल हुए परेशान (फोटो सोर्स: x)
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah show controversy: देश के सबसे लंबे चलने वाले सिटकॉम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) में एक बड़ा और इमोशनल मोड़ आने वाला है। शो के नए प्रोमो में बापूजी यानी चंपकलाल के लापता होने की खबर ने गोकुलधाम सोसायटी में तहलका मचा दिया है।
बता दें, प्रोमो में ये दिखाया गया है कि बापूजी अपना फोन घर पर छोड़कर कहीं निकल गए हैं और जेठालाल सोसायटी के हर घर का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता। इसी बीच जेठालाल को फोन पर एक शख्स से बुरी खबर मिलती है कि "बापूजी तो चले गए, हम सबको छोड़कर।" ये सुनते ही जेठालाल का बुरा हाल हो जाता है और वो फोन पर ही टूट पड़ते हैं। हालांकि ये बात अभी साफ तक नहीं है कि ये सच में बापूजी के निधन का ट्रैक है या फिर कोई गलतफहमी ये तो एपिसोड के ऑनएयर होने पर ही पता चलेगा।
इस गंभीर माहौल के बीच पोपटलाल ने अपनी चिरपरिचित अंदाज में कहा कि बापूजी को जल्दी ढूंढना होगा क्योंकि उन्होंने उसके लिए रिश्ता ढूंढ रखा है जिसे सुनकर सभी माथा पकड़ लेते हैं।
इस ट्रैक को लेकर फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और कमेंट सेक्शन में लोगों ने मेकर्स को जमकर ट्रोल किया। कई यूजर्स ने भी कहा कि यही पुराने ट्रैक बार-बार दोहराए जा रहे हैं और कुछ नया नहीं दिखाया जा रहा। तो कुछ लोगों ने तो असित मोदी से शो बंद करने की मांग तक कर डाली। दरअसल, सोशल मीडिया पर ये भी चर्चा है कि बापूजी का किरदार निभाने वाले अमित भट्ट 18 साल बाद अब शो छोड़ने वाले हैं और इसीलिए ये ट्रैक दिखाया जा रहा है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
बता दें, शो में दयाबेन का रोल दिशा वकानी ने निभाया था और उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान शो से ब्रेक लिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने वापसी ही नहीं की। दिशा वकानी को शो में वापस लाने के लिए असित मोदी ने कई प्रयास किए, लेकिन सभी असफल रहे और अब इसी बीच बापूजी यानी चंपकलाल के 18 साल बाद अचानक शो छोड़ने की न्यूज ने फैंस को हैरान कर दिया है।
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