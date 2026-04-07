दिशा वकानी के पिता का निधन, आमिर और शाहरुख खान संग किया था काम

दिशा वकानी की तरह उनके भाई मयूर वकानी भी इस शो में सुंदरलाल के रोल से काफी फेमस हैं। परिवार का ये जुड़ाव शो के लिए खास है, क्योंकि उनके पिता भी पहले शो में नजर आए थे। बता दें, भीम वकानी ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में शाहरुख खान, आमिर खान, और माधुरी दीक्षित जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया। उनका अंतिम संस्कार अहमदाबाद में किया जाएगा। ये दुखद खबर टीवी इंडस्ट्री और उनके फैंस के लिए एक बड़ी क्षति है।