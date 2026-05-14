कुमार विश्वास ने बॉलीवुड माफिया को लेकर दिया बयान, बोले- युवा दबाव में आकर आत्महत्या कर लेते हैं

Kumar Vishwas Dig On Bollywood Culture: अपनी बेबाक बयानबाजी और धारदार कविताओं के लिए मशहूर डॉ. कुमार विश्वास हमेशा अपनी बेबाक राय रखते नजर आते हैं। वह राजनीति हो या इंडस्ट्री की पोल खोलना वह किसी के बारे में कुछ भी बोलने से कतराते नहीं हैं। इस बार भी वह चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने बॉलीवुड माफियाओं से लेकर धुरंधर और आदित्य धर पर भी बयान दिया है। जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। साथ ही उन्होंने बॉलीवुड के काले सच और भाई-भतीजावाद (Nepotism) पर भी ऐसी चोट मारी है कि गलियारों में इसकी गूंज सुनाई देने लगी है।