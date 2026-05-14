सीएम विजय ने अधर में लटकी ‘जन नायकन’ पर काम करने का लिया फैसला, तुरंत मेकर्स को दिया आदेश

विजय की ये फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि उनके फिल्मी करियर का भावुक अध्याय मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि राजनीति में पूरी तरह सक्रिय होने से पहले ‘जन नायकन’ उनकी आखिरी फिल्म हो सकती है। ऐसे में फैंस भी इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।