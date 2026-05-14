नेटफ्लिक्स पर भारत में सबसे ज्यादा देखी जा रही ये फिल्में, लिस्ट में एक साल पहले रिलीज हुई मूवी का भी नाम

नंबर 4 पर ऐसी फिल्म जिसे रिलीज हुए एक साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। ‘ट्रैप’ 2024 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन मशहूर फिल्ममेकर एम. नाइट श्यामलन ने किया है। फिल्म में जोश हार्टनेट एक ऐसे सीरियल किलर के किरदार में नजर आते हैं, जो अपनी बेटी के साथ एक पॉप कॉन्सर्ट में पहुंचता है, लेकिन वहां खुद को एफबीआई के बड़े जाल में फंसा हुआ पाता है।