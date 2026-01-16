‘ये महाराष्ट्र है भाई’, आमिर खान ने फिर छेड़ा हिंदी बनाम मराठी विवाद, वायरल वीडियो पर जमकर कट रहा बवाल

Aamir Khan Statement Fires Langauge Controversy: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का हालिया बयान अब उनके लिए मुसीबत खड़ी कर चुका है। दरअसल आमिर एक बयान की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं जो उन्होंने बीएमसी चुनाव में मतदान करने के बाद दिया। आमिर खान के बयान के एक बार फिर महाराष्ट्र में पिछले काफी समय से चले आ रहे भाषा विवाद को एक बार फिर हवा दे दी है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।