आमिर खान नहीं फिर कौन... फिल्म प्रमोशन में वायरल हुआ एक्टर का हमशक्ल, इंटरनेट पर मचा बवाल

बता दें, फिल्म का पूरा नाम 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' है। इस फिल्म के द्वारा वीर दास निर्देशन की दुनिया में कदम रख रहे हैं और वो खुद इसमें लीड रोल भी निभा रहे हैं। आमिर खान इस फिल्म के निर्माता हैं और चर्चा है कि फिल्म में उनका एक बेहद खास और अलग अंदाज देखने को मिलेगा। ये फिल्म 16 जनवरी 2026 को थिएटर में दस्तक देने वाली है। प्रोमो वीडियो की कॉमेडी को देखकर ये साफ है कि फिल्म दर्शकों को हंसी से लोटपोट करने वाली है। अगर आप भी आमिर खान के अंदाज और जासूसी वाली कॉमेडी के शौकीन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए ही है।