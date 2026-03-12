हरीश राणा ‘इच्छामृत्यु’ केस के बाद फिर सुर्खियों में आई 16 साल पुरानी विवादित फिल्म

इसके अलावा भी, फिल्म 'Salaam Venky' (2022)आई, जिसमें Kajol और Vishal Jethwa लीड रोल में थे और इसमें कहानी एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे युवक की है, जो अपनी जिंदगी के अंतिम फैसले खुद लेना चाहता है। तो वहीं दूसरी ओर, 'Mercy' (2014) और फिर इसपे एक मराठी फिल्म 'Aata Vel Zaali (2018) में आई थी, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्तित्व को बीमारी और अकेलेपन की समस्या से जूझते हुए सम्मानजनक मृत्यु की इच्छा व्यक्त करते हुए दिखाया गया है। ये तीनों फिल्में जीवन, मृत्यु और निर्णय की संवेदनशीलता को गहराई से पेश करती हैं।