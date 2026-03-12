मां के निधन से टूट गईं एक्ट्रेस, आखिरी विदाई पर लिखा ऐसा भावुक नोट

इतना ही नहीं, टिस्का ने आगे ये भी बताया कि उनकी मां ने उन्हें सबसे बड़ा सबक दिया कि हमेशा सकारात्मक सोचें और हमेशा अपने लिए हां की तलाश करें। उनकी मां ने ही उन्हें कला, अभिनय, कहानियां सुनाने का हुनर और रंगों से भरी जिंदगी चुनने की प्रेरणा दी। मां स्कूल टीचर थीं और बच्चों के बीच अरोड़ा मैम के नाम से फेमस थीं। वे स्कूल को एक परिवार की तरह समझती थीं। टिस्का ने अपनी मां के कैंसर और टूटे हुए कूल्हे की बीमारी के दिनों को याद किया और बताया कि इतनी तकलीफों के बीच भी वे कभी हार नहीं मानीं। ICU में भी जब गाना बजता तो उनका पंजाबी कंधा हिलने लगता था, जो उनकी जिंदादिली का सबूत था।