‘फोन आया और 2 मिनट में फाइनल हो गई फिल्म’, अजय देवगन ने सुनाया महेश भट्ट से जुड़ा मजेदार किस्सा

Ajay Devgn Mahesh Bhatt: बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने अब तक के अपनी फिल्मीं करियर में एक से बढ़ कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। देवगन ने बॉलीवुड के लगभग हर जॉनर में काम किया है फिर चाहे वो रोमांटिक हो, कॉमेडी हो या फिर एक्शन-सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हो। अजय देवगन के शुरूआती करियर में एक फिल्म आयी थी, जिसके लिए उनको नेशनल अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये फिल्म सुपर-डुपर हिट तो नहीं थी, लेकिन फिल्म ने लोगों के दिलों को जरूर छुआ था। समय के साथ इस फिल्म की लोकप्रियता बढ़ती गई और आज यह पहले से ज्यादा लोगों से जुड़ी हुई लगती है। फिल्म का नाम है 'ज़ख्म'।