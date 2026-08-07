महेश भट्ट (जन्म: 20 सितंबर, 1948) भारतीय हिन्दी फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। इन्होंने मंजिलें और भी हैं (1974) से अपने निर्देशन कार्य की शुरुआत की थी। इनके द्वारा निर्देशित फिल्म सारांश (1984) मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में दिखाया गया था और साथ ही इसके कहानी लिखने के कारण इन्हें सर्वश्रेष्ठ कहानी का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। यह अपने भाई मुकेश भट्ट के साथ कब्जा (1988) नामक फिल्म के निर्माण के साथ ही निर्माता भी बन गए। महेश भट्ट के पिता नानाभाई भट्ट एक गुजराती ब्राह्म्ण थे, जबकि मां शिरीन मोहम्मद अली, एक गुजराती मुस्लिम थीं। महेश भट्ट ने साल 1970 में किरण भट्ट से लव मैरिज की थी, जिनसे उन्हें पूजा भट्ट और राहुल भट्ट दो बच्चे हैं। लेकिन बाद में किरण भट्ट ने किसी कारण से उनसे तलाक ले लिया। तलाक के बाद साल 1986 में महेश भट्ट ने सोनी राजदान से लव मैरिज की, जिनसे उन्हें शाहीन और आलिया भट्ट दो बेटियां हैं।

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