‘शिक्षकों से मारपीट करते आपको देखा…’, मुंबई की मेयर रितु तावड़े की याचिका खारिज, अब चलेगा मुकदमा

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वाईपी मनथकर ने पाया कि कई चश्मदीदों ने घटना के समय तावड़े को घटनास्थल पर देखा था। इसके बाद अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा, "पीड़ितों ने स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता (रितु तावड़े) का नाम लिया है। अन्य गवाहों ने भी याचिकाकर्ता को घटना के समय देखा था। गवाहों ने यह भी कहा है कि तावड़े ने शिक्षकों के साथ मारपीट की थी।" उन्होंने यह भी कहा कि जहां साक्ष्य से गंभीर संदेह उत्पन्न होता है, वहां आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। अदालत के इस फैसले का मतलब है कि तावड़े के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ेगा।