44 साल बाद BMC में भाजपा राज: रितु तावड़े ने संभाला मेयर पद, फडणवीस बोले- बालासाहेब जैसा चाहते थे वैसे काम करेंगे

हाल में हुए 227 वार्ड के चुनाव में भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। शिवसेना शिंदे गुट को 29 सीटें मिलीं। सत्तारूढ़ गठबंधन के कुल पार्षदों की संख्या 118 रही, जो बहुमत के 114 के आंकड़े से अधिक है। वहीं, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) को 65 सीटें मिलीं। उसकी सहयोगी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) को 6 सीट हासिल हुई। वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 24 सीटें मिलीं। वहीं ओवैसी की एआईएमआईएम ने 8, अजित पवार की एनसीपी को 3, समाजवादी पार्टी (सपा) को दो और एनसीपी (शरद पवार गुट) को एक सीट पर जीत मिली।