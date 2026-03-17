हाशिम अमला-दिलशान समेत 20 से ज्यादा खिलाड़ियों को स्टेडियम में बंधक बनाया, बाउंसरों ने जड़ा ताला

Legends League Players Trapped: सोमवार की शाम हल्द्वानी का गोलापार का स्टेडियम एक अजीब विवाद का गवाह बना। सदर्न सुपर स्टार्स और इंडिया कैप्टन्स के बीच मुकाबला खत्म होते ही बाउंसरों ने मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। कारण था, तीन दिनों से अटका हुआ उनका भुगतान। नतीजा, मैदान से निकलने की कोशिश कर रहे दर्जनों खिलाड़ी, कोच और स्टाफ बसों में ही कैद होकर रह गए। करीब दो घंटे की मशक्कत और आयोजकों के भुगतान के आश्वासन के बाद ही गेट खुल सका।
इस चौंकाने वाली घटना में दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला (Hashim Amla), श्रीलंका के दिलशान मुनावीरा और जिम्बाब्वे के हैमिल्टन मसाकाद्जा (Hamilton Masakadza) जैसे अंतरराष्ट्रीय दिग्गजों सहित गौरव तोमर, शेल्डन जैक्सन, अजीत चंदीला (Ajit Chandila), रजत भाटिया (Rajat Bhatia), रवि जांगिड़, दिवेश पठानिया, परविंदर अवाना, पुनीत बिष्ट, रितिक शर्मा, अनिरुद्ध जोशी, इम्तियाज अहमद और मिर्जा दानिश आलम समेत कुल 20 खिलाड़ी, कोच व अन्य स्टाफ सदस्य वाहनों में घंटों बंद रहे।
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