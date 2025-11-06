साबुन के एड से हुई पॉपुलर, पिता के साथ अफेयर की आईं खबरें, जानिए कौन है ये एक्ट्रेस

सिद्धार्थ कनन को दिए एक इंटरव्यू में पूजा भट्ट ने इस बारे में बात की थी। इस फोटो शूट पर उन्होंने कहा था, 'मैं ये बहुत सिंपल देखती हूं और मुझे लगता है दुर्भाग्य से जो होता है। वो पल किसी भी तरह से गलत तरीके से दिखाया और समझाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने शाहरुख खान की एक बात को याद करते हुए बताया था कि 'मुझे याद है शाहरुख ने मुझे ये कहा था जब तुम्हारी बेटियां होंगी, जब भी आपके बच्चे छोटे होते हैं, वो कई बार कहते हैं मम्मी-पापा एक किस और मैं इस उम्र में भी मेरे पापा के लिए वही छोटी बच्ची हूं और वो भी मेरे लिए हमेशा मेरे पापा ही रहेंगे।'