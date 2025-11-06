साबुन के एड से हुई पॉपुलर, पिता के साथ अफेयर की आईं खबरें, जानिए कौन है ये एक्ट्रेस

पूजा भट्ट के बचपन की फोटो। (फोटो सोर्स: @PoojaB1972)
Pooja Bhatt Soap Ad: फिल्म इंडस्ट्री के कई स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। इनमें पद्मिनी कोल्हापुरी, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, उर्मिला मांतोडकर जैसे कई कलाकारों के नमम शामिल हैं। ऐसी ही एक एक्ट्रेस और है जिसने सबसे पहले बचपन में टीवी विज्ञापन में काम किया था और अपनी क्यूटनेस से सबका ध्यान आकर्षित किया था।
ये वो दौर तह जब लोग के लिए मनोरंजन का साधन दूरदर्शन हुआ करता था। ये वही दौर था जब शक्तिमान, रामायण, महाभारत चित्रहार जैसे कार्यक्रमों का प्रसारण होता था। 90 के दशक वाले लोग इससे इत्तेफाक रखेंगे। उस वक्त टीवी विज्ञापन भी रोमांचक लगते थे। इन विज्ञापनों में लिरिल सोप, हॉकिंग्स और कई तरह के एडवर्टिजमेंट्स आते थे। उनमें से ही एक एड था पियर्स सोप का जिसमें एक क्यूट बच्ची आती थी, उसकी क्यूटनेस देख कर ज्यादातर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती थी। क्या आप उस बच्ची को पहचान सकते हैं?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया गया है। जिसमें एक पुराने एड का वीडियो पोस्ट किया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक छोटी सी बच्ची शीशे के सामने खड़े होकर मेकअप करती है और खुद को देखकर मुस्कुराती है। उसके बाद वो नहाते हुए दिखती है। वो नहाते हुए एक साबुन को हाथ में लेती है और कहती है कि इससे नहाकर मैं भी अपनी मां जैसी सुन्दर बन जाउंगी। और फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, जिसपर लोग फिदा हो रहे हैं।
अब ये बताइये कि क्या आप इस बच्ची को पहचान पाए। अगर नहीं तो हम बता देते हैं कि ये मासूम क्यूट सी बच्ची कोई और नहीं बल्कि 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस पूजा भट्ट हैं। 'दिल है कि मानता नहीं', 'सड़क', 'जख्म' जैसी फिल्मों से अपने दमदार अभिनय का प्रदर्शन कर चुकी पूजा भट्ट ने अब एक्टिंग से दूरी बना ली है। अब वो एक डायरेक्टर और प्रड्यूसर बन चुकी हैं। अकसर वो फिल्मीं पार्टीज और इवेंट्स में नजर आती रहती हैं। बता दें कि पूजा भट्ट फेमस डायरेक्टर महेश भट्ट की बेटी हैं और उनकी बहन आलिया भट्ट इस दौर के बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं।
दूरदर्शन के इस पुराने विज्ञापन ने उसे दौर के लोगों की कई सारी यादें ताजा कर दी हैं। सोशल मीडिया पर कोई पूजा भट्ट की क्यूटनेस की तारीफ कर रहा है तो कोई उनकी स्माइल पर फिदा हो रहा है।
एक यूजर ने लिखा कि पूजा भट्ट की मुस्कान बहुत प्यारी लग रही है। वहीं कुछ यूजर्स तो 90 के दशक में लौट गए हैं और अपने जमाने के विज्ञापन और उनके जिंगल्स की तारीफ कर रहे हैं।
बता दें कि 90's की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक रहीं पूजा भट्ट ने उस दौरान एक मैंगजीन के कवर के लिए फोटोशूट करवाया था जिसके चलते काफी बवाल भी हुआ था। दरअसल, ये फोटोशूट पूजा ने अपने पापा महेश भट्ट के साथ किया था, इस फोटो में दोनों लिपलॉक करते नजर आए थे। दोनों की ये फोटो मैगजीन में छपने के बाद लोगों ने पिता-बेटी के रिश्ते को लेकर कई सवाल उठाये थे। यहां तक ख़बरें आने लगीं थीं कि पूजा भट्ट और महेश भट्ट का अफेयर चल रहा है। इस पर पूजा भट्ट ने लोगों को जवाब भी दिया था।
सिद्धार्थ कनन को दिए एक इंटरव्यू में पूजा भट्ट ने इस बारे में बात की थी। इस फोटो शूट पर उन्होंने कहा था, 'मैं ये बहुत सिंपल देखती हूं और मुझे लगता है दुर्भाग्य से जो होता है। वो पल किसी भी तरह से गलत तरीके से दिखाया और समझाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने शाहरुख खान की एक बात को याद करते हुए बताया था कि 'मुझे याद है शाहरुख ने मुझे ये कहा था जब तुम्हारी बेटियां होंगी, जब भी आपके बच्चे छोटे होते हैं, वो कई बार कहते हैं मम्मी-पापा एक किस और मैं इस उम्र में भी मेरे पापा के लिए वही छोटी बच्ची हूं और वो भी मेरे लिए हमेशा मेरे पापा ही रहेंगे।'
इसके साथ ही पूजा ने कहा था कि लोग इसको किस तरह से लेते हैं ये उनके कंट्रोल में नहीं है। अगर कोई इसे अलग तरीके से देखता है तो ये उसका माइंडसेट दिखाता है। ये एक बहुत ही इनोसेंट पल था और मैं इस चीज को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठी हूं। अगर लोग बाप और बेटी के रिश्ते को अलग नजरिए से देख सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फैमिली वैल्यू की। बहुत कमाल हैं लोग।
