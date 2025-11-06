पॉपुलर TV एक्टर ने छुपाया था पत्नी और बच्चे का राज, को-एक्ट्रेस को बना रखा था ‘मुंहबोली पत्नी’ – तान्या पुरी

तान्या ने एक्टर के बारे में आगे बताया, 'उसकी वाइफ और एक बच्चा दूसरे शहर में रहते थे जिनसे मिलने के लिए वो रोज वहां जाता था। एक्टर पत्नी को फाइनेंशियली मदद भी करता था। इतना ही नहीं पत्नी और बच्चों के लिए वो अपनी लिव इन पार्टनर (मुंहबोली पत्नी) से ही पैसे लेता था।' इसके साथ ही तान्या ने ये भी बताया कि एक्टर ने न ही पत्नी को तलाक दिया था और ना ही उसके साथ अपनी शादी रजिस्टर करवाई थी। तान्या पुरी बोलीं, 'दूसरी वाली टेक्नीकली पत्नी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक मंदिर में एक-दूसरे से वादा किया था कि हम साथ रहेंगे। उन्होंने पब्लिकली कहा था कि हम शादी जैसी संस्था में विश्वास नहीं रखते। वो काफी लंबे समय तक साथ रहे। और वे एक शादीशुदा कपल की तरह साथ रहे।'