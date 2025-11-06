पॉपुलर TV एक्टर ने छुपाया था पत्नी और बच्चे का राज, को-एक्ट्रेस को बना रखा था ‘मुंहबोली पत्नी’ – तान्या पुरी

डिटेक्टिव तान्या पुरी ने टीवी एक्टर का खोला राज (फोटो सोर्स: @SiddharthKannanOfficial)
Private Detective Tanya Puri: प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पूरी ने हाल ही में सिद्धार्थ कनन को एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने 90 के दशक के पॉपुलर टीवी एक्टर के बारे में खुलासा किया है और बताया है कि दूसरे शहर में उसने पत्नी और बच्चों को छुपाकर रखा था। मुंबई में खुद एक टीवी एक्ट्रेस के साथ लिव-इन-रिलेशन में रह रहा था। इसके साथ ही तान्या ने बताया कि कैसे उसकी सच्चाई सबके सामने आई थी।
अपने लेटेस्ट इंटरव्यू से तान्या पूरी ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। उन्होंने टीवी और फिल्म जगत के कई एक्टर्स के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किये हैं। उन्होंने स्टार्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से लेकर उनकी जिंदगी के गहरे काले राजों का खुलासा किया है। अब एक टीवी एक्टर का सच सामने आया है। उन्होंने बताया है कि 90 के दशक का फेमस एक्टर मुंबई में को-एक्ट्रेस संग लिव-इन में रहता था और वहीं, दूसरी तरफ किसी और शहर में उसने अपनी बीवी और बच्चों को रखा हुआ था। हालांकि, तान्या ने उस एक्टर के नाम का खुलासा नहीं किया है। उनके इस खुलासे से इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई है।
तान्या ने बताया कि ये एक्टर मुंबई में जिस फेमस एक्ट्रेस के साथ लिव-इन में रह रहा था, उसको एक्टर पर शक हो गया था कि उसका किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है। तब उसने हमारी डिटेक्टिव एजेंसी को अप्रोच किया। तान्या ने आगे बताया, 'एजेंसी ने जांच की तो पता चला कि उस एक्टर की पहले से शादी हो चुकी है। उसका एक बच्चा और पत्नी दूसरे शहर में रहती है। वो 90 के दशक में एक पॉपुलर टीवी एक्टर था और उसने एक बहुत ही पॉपुलर टीवी शोज में भी काम किया था। पत्नी को इस बारे में कुछ पता नहीं था।' इस बारे में जानने के बाद एक्ट्रेस ने एक्टर से अपना रिश्ता खतम कर दिया।
तान्या ने एक्टर के बारे में आगे बताया, 'उसकी वाइफ और एक बच्चा दूसरे शहर में रहते थे जिनसे मिलने के लिए वो रोज वहां जाता था। एक्टर पत्नी को फाइनेंशियली मदद भी करता था। इतना ही नहीं पत्नी और बच्चों के लिए वो अपनी लिव इन पार्टनर (मुंहबोली पत्नी) से ही पैसे लेता था।' इसके साथ ही तान्या ने ये भी बताया कि एक्टर ने न ही पत्नी को तलाक दिया था और ना ही उसके साथ अपनी शादी रजिस्टर करवाई थी। तान्या पुरी बोलीं, 'दूसरी वाली टेक्नीकली पत्नी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक मंदिर में एक-दूसरे से वादा किया था कि हम साथ रहेंगे। उन्होंने पब्लिकली कहा था कि हम शादी जैसी संस्था में विश्वास नहीं रखते। वो काफी लंबे समय तक साथ रहे। और वे एक शादीशुदा कपल की तरह साथ रहे।'
तान्या ने आगे कहा कि एक्टर की पहली पत्नी को उसके अफेयर के बारे में सबकुछ पता था और वो उसकी हर हरकत के बारे में जानती थीं। आगे तान्या कहती हैं, 'वो एक साधारण परिवार से थीं और एक स्कूल में टीचर थी। वो और उसका बच्चा एक छोटे से शहर में रहते थे। यहां तक कि उनके आस-पड़ोस के लोगों को भी नहीं पता था कि वो एक टीवी एक्टर है। वो और उसका परिवार उस शहर में एक अलग पहचान के साथ रह रहे थे।'
तान्या ने आगे कहा, जब एक्टर की 'मुहबोली पत्नी' यानी मौजूदा पार्टनर एक्ट्रेस को जब अपने पार्टनर की सच्चाई पता चली तो उसने तुरंत उस धोखेबाज एक्टर को छोड़ दिया। वैसे तो इस रिलेशन को खतम करने से एक्ट्रेस का काफी कुछ बर्बाद हो रहा था। लेकिन अगर वो उसके साथ रहती तो उसकी बहुत बेइज्जती होती और अपमान सहना पड़ता। इसलिए अपने आत्मसम्मान के लिए एक्ट्रेस ने एक्टर को छोड़ दिया।'
अपने इसी इंटरव्यू में तान्या ने एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में भी बताया कि वो एस्कॉर्ट सर्विसेज देती थी। अलग-अलग शहरों में जाती थी और सर्विसेज देकर पैसे कमाती थी।
