‘मैं बेड पर थी और वो मेरे पास…’, फराह खान के कमरे में घुस गया था डायरेक्टर, सालों बाद किया बड़ा खुलासा

अनन्या पांडे ने जब दोनों एक्ट्रेस को बात करते सुना तो उन्होंने जानना चाहा कि आखिर उस डायरेक्टर ने क्या किया था, तब फराह खान ने पूरा वाकया सुनाया। फराह खान ने कहा, "वो मेरे कमरे में कोई गाना या किसी चीज पर चर्चा करने आ गया था। उस समय मैं अपने बेड में थीं, और वो मेरे पास आकर बैठ गया। फिर मैंने उसे वहां से निकालने के लिए लात मारी थी।" फराह की बातों पर सहमति दिखाते हुए ट्विंकल ने कहा कि वो उस घटना के समय वहीं थीं और फराह ने सच में उसे लात मारी थी।"