‘मैं बेड पर थी और वो मेरे पास…’, फराह खान के कमरे में घुस गया था डायरेक्टर, सालों बाद किया बड़ा खुलासा

फराह खान के इंस्टाग्राम से ली गई तस्वीर
Farah Khan Big Revealed On Director: बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का शिकार कई एक्ट्रेसेस होती हैं और वह इसका खुलासा भी करती नजर आती हैं, लेकिन इस बार खुद फराह खान ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। फराह ने बताया कि एक बार एक फेमस डायरेक्टर उनके होटल के कमरे में घुस आया था, उसके बाद उन्होंने क्या किया आइये जानते हैं...
कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान हाल ही में ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो 'टू मच' में पहुंची थी। उनके साथ अनन्या पांडे भी मौजूद थीं। दोनों ने खुलकर कई अनकही बातें बताईं। बातचीत के दौरान फराह ने ट्विंकल खन्ना को याद दिलाते हुए पूछा कि क्या उन्हें वह किस्सा याद है, जब एक डायरेक्टर उनके कमरे में आ गया था। इस पर ट्विंकल खन्ना कहा हां! उन्हें याद है और उस समय मैं भी फराह खान के साथ ही मौजूद थीं।
अनन्या पांडे ने जब दोनों एक्ट्रेस को बात करते सुना तो उन्होंने जानना चाहा कि आखिर उस डायरेक्टर ने क्या किया था, तब फराह खान ने पूरा वाकया सुनाया। फराह खान ने कहा, "वो मेरे कमरे में कोई गाना या किसी चीज पर चर्चा करने आ गया था। उस समय मैं अपने बेड में थीं, और वो मेरे पास आकर बैठ गया। फिर मैंने उसे वहां से निकालने के लिए लात मारी थी।" फराह की बातों पर सहमति दिखाते हुए ट्विंकल ने कहा कि वो उस घटना के समय वहीं थीं और फराह ने सच में उसे लात मारी थी।"
फराह खान ने फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी बड़े और छोटे स्टार्स के साथ काम किया है। कोरियोग्राफर होने के साथ-साथ उन्होंने 'मैं हूं ना' और 'ओम शांति ओम' जैसी सफल फिल्मों का निर्देशन भी किया है। इन दिनों वह अपने कुकिंग व्लॉग्स और अपने कुक दिलीप के साथ सोशल मीडिया पर मिली पहचान को लेकर चर्चा में रहती हैं। जिसे उनके फैंस खूब पसंद भी करते हैं।
