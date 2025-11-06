कैंसर के बीच दीपिका कक्कड़ की तबीयत पर पति शोएब ने जताई चिंता, बोले- इस बार डर लग रहा है दुआ करें…

एक्टर शोएब इब्राहिम ने कैंसर से जंग लड़ रही पत्नी दीपिका की तबीयत पर चिंता जताई है। इस दौरान वह थोड़े डरे भी नजर आए। उन्होंने व्लॉग में बताया, "हम कल ही ब्लड सैंपल के लिए अस्पताल गए थे। ऐसा लगता है कि हमें हर तीन महीने, फिर हर दो महीने अस्पताल जाना पड़ता है।" उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, "यह समय हमें डराता है। मुझे उम्मीद है, अल्लाह की कृपा से एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा।" दीपिका ने भी अपना सिर सहमति में हिलाया। इस दौरान उनकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों दिखाई दिए। उन्होंने ऐसे में अपने फैंस को धन्यवाद दिया और कहा कि एक बार फिर दीपिका को आपकी दुआओं की जरूरत है।"