बॉलीवुड एक्टर की बेवफाई का पर्दाफाश, पत्नी ने रखवाया था पर्सनल डिटेक्टिव

तान्या ने आगे कहा, “जब पत्नी को ये सब पता है, चला तो चुप हो गई। अब तो उनके बच्चे भी सच्चाई जान चुके हैं। दोनों बड़े बच्चे खुद भी इंडस्ट्री में हैं, लेकिन चुप रहते हैं। सभी इस मामले को नजरअंदाज करते हैं। तान्या ने बताया कि उनकी पत्नी का मानना है फिजिकल इंटिमेसी से ज्यादा मेंटल इंटिमेसी को महत्व देती है। इसलिए वह अपने पति के धोखे को नजरअंदाज करती रही। हालांकि कुछ समय बाद उनका भी सब्र टूट गया, उन्होंने इसका विरोध किया। जिसके बाद एक्टर को माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने वादा किया कि अब कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे बच्चों के खातिर।