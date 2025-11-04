मां से बिछड़ गया था मासूम, रो-रोकर हो गया था बुरा हाल, एक्टर हर्षवर्धन राणे ने बचाई जान

बताया जा रहा है, एक्टर अपनी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' की प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। जहां उन्हें

देखने के लिए भारी संख्या में लोग आए थे। छोटा बच्चा भी अपने माता-पिता के साथ पहुंचा था, इतने में अफरा-तफरी मच गई और छोटा बच्चा अपने माता-पिता से बिछड़ गया। इसके बाद जब एक्टर की नजर उस बच्चे पर पड़ी तो, उन्होंने फौरन भीड़ के बीच जाकर बच्चे को गोद में लिया और बड़ी मशक्कत के बाद अपने गाड़ी (कार) तक पहुचें। इसके बाद एक्टर ने सही सलामत उसके मां को बच्चा लौटा दिया।