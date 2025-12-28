28 दिसंबर 2025,

रविवार

बॉलीवुड

अगर केक खराब है तो अर्पिता लाई है… सलमान खान ने अर्पिता को किया ट्रोल, मां पर लुटाया प्यार

Salman Khan And Arpita: अगर केक खराब है तो अर्पिता लाई है, ये बात सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। सलमान खान ने अपनी बहन अर्पिता खान को लेकर मजेदार अंदाज में ट्रोल किया।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 28, 2025

Salman Khan And Arpita

Salman Khan And Arpita (सोर्स: x)

Salman Khan And Arpita: फिल्म इंडस्ट्री के 'सुल्तान' सलमान खान ने बीते 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाया। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंचीं, सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक और देश से लेकर विदेश तक, हर कोई अपने चहेते 'भाईजान' को विश करने में जुटा था। इन सबके बीच, एक और वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, जिसमें सलमान अपनी बहन अर्पिता खान की टांग खींचते ( ट्रोल करते) हुए नजर आ रहे हैं।

सलमान खान ने अर्पिता को किया ट्रोल

सलमान खान ने अपने परिवार और मीडिया के साथ मिलकर एक बड़ा-सा केक काटा और चाकू बहुत ही अनोखी थी, जिसका नाम था रामपुरी चाकू, जो चर्चा का विषय बन गया। परिवार और फैंस को केक खिलाने के बाद, सलमान खान ने मीडिया से बातचीत की और बातों ही बातों में, उन्होंने मजाक-मजाक में मीडिया से पूछा कि केक कैसा लगा। मीडियाकर्मी कुछ बोल पाते, इससे पहले ही सलमान ने अपने शरारती अंदाज में हसते हुए कहा, "अगर केक खराब है तो इसे अर्पिता लेकर आई है। "उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीडियो देखकर फैंस को

इतना ही नहीं, सलमान खान का ये वीडियो देखकर फैंस को खूब हंसी आ रही है। कई यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि सलमान खान चाहे कितने भी बड़े सुपरस्टार क्यों न बन जाएं, वे अपनी 'भाई वाली' हरकतें कभी नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये मजेदार है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, "सबके भाई एक जैसे ही होते हैं", सलमान की ये बातें सुनकर फैंस भी खुशी से चिल्लाने लगे और वीडियो के बैकग्राउंड में 'आई लव यू सलमान भाई' की गूंज सुनाई दी। इस पर फैंस का कहना है कि सलमान खान कभी नहीं बदल सकते, और मौका मिलते ही अर्पिता खान की टांग खींचने से भी कभी बाज नहीं आते।

मां पर लुटाया प्यार

एक्टर सलमान खान ने अपने जन्मदिन के मौके पर परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताया। इस दौरान उनके साथ उनके माता-पिता भी मौजूद थे। जब सलमान खान मीडिया के सामने केक काट रहे थे, तभी उनकी नजर अपनी मां सलमा पर पड़ी। मां को देखते ही सलमान खान ने प्यार से उनका माथा चूम लिया। अपने जन्मदिन पर सलमान खान अपनी मां पर खूब प्यार लुटाते नजर आए। इस खास मौके पर उनके भाई और पिता भी मौजूद थे। मीडिया से मिलने के बाद सलमान खान ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर जन्मदिन की पार्टी एंजॉय की।

