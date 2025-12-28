अगर केक खराब है तो अर्पिता लाई है… सलमान खान ने अर्पिता को किया ट्रोल, मां पर लुटाया प्यार

इतना ही नहीं, सलमान खान का ये वीडियो देखकर फैंस को खूब हंसी आ रही है। कई यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि सलमान खान चाहे कितने भी बड़े सुपरस्टार क्यों न बन जाएं, वे अपनी 'भाई वाली' हरकतें कभी नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये मजेदार है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, "सबके भाई एक जैसे ही होते हैं", सलमान की ये बातें सुनकर फैंस भी खुशी से चिल्लाने लगे और वीडियो के बैकग्राउंड में 'आई लव यू सलमान भाई' की गूंज सुनाई दी। इस पर फैंस का कहना है कि सलमान खान कभी नहीं बदल सकते, और मौका मिलते ही अर्पिता खान की टांग खींचने से भी कभी बाज नहीं आते।