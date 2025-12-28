सलमान खान को जब आती थी ऐश्वर्या की याद, ये गाना सुनकर रोते थे एक्टर

Salman Khan And Aishwarya Rai: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का फिल्मी करियर जितना दमदार रहा है, उनकी प्राइवेट लाइफ, खासकर रिलेशनशिप्स भी उतनी ही सुर्खियों में रही हैं। ऐश्वर्या राय संग उनका ब्रेकअप एक दौर में खूब चर्चा में रहा था। अब फेमस सिंगर समीर अंजान ने सलमान खान के इस निजी दर्द से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। समीर अंजान ने बताया है कि फिल्म 'तेरे नाम' का टाइटल ट्रैक सुनने के बाद सलमान खान इमोशनल हो जाते थे और अक्सर रो पड़ते थे, जिसकी वजह उस समय ऐश्वर्या राय से उनका हालिया ब्रेकअप था।