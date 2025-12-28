28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सलमान खान को जब आती थी ऐश्वर्या की याद, ये गाना सुनकर रोते थे एक्टर

Salman Khan And Aishwarya Rai: सलमान खान और ऐश्वर्या राय की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे यादगार जोड़ों में से एक रही है। उनके रिश्ते में उतार-चढ़ाव और दिल टूटने की कई कहानियां सामने आईं।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 28, 2025

सलमान खान को जब आती थी ऐश्वर्या की याद, ये गाना सुनकर रोते थे एक्टर

सलमान खान (सोर्स: X )

Salman Khan And Aishwarya Rai: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का फिल्मी करियर जितना दमदार रहा है, उनकी प्राइवेट लाइफ, खासकर रिलेशनशिप्स भी उतनी ही सुर्खियों में रही हैं। ऐश्वर्या राय संग उनका ब्रेकअप एक दौर में खूब चर्चा में रहा था। अब फेमस सिंगर समीर अंजान ने सलमान खान के इस निजी दर्द से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। समीर अंजान ने बताया है कि फिल्म 'तेरे नाम' का टाइटल ट्रैक सुनने के बाद सलमान खान इमोशनल हो जाते थे और अक्सर रो पड़ते थे, जिसकी वजह उस समय ऐश्वर्या राय से उनका हालिया ब्रेकअप था।

ये गाना सुनकर रोते थे एक्टर

समीर अंजान ने शुभंकर मिश्रा के साथ बातचीत में कहा, "उस समय हमने 'तेरे नाम' फिल्म का टाइटल ट्रैक सलमान खान को ध्यान में रखकर नहीं लिखा था।" हालांकि, ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप होने के बाद सलमान खान ने इस गाने को अपने दिल पर ले लिया और ये उनके लिए ज्यादा पर्सनल हो गया था। समीर ने आगे बताया कि इस गाने के किसी सीन को शूट करने से पहले सलमान खान हिमेश रेशमिया को फोन करके वो गाना गाने के लिए कहते थे और गाना सुनने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ जाता था।

सिंगर ने एक और हैरान कर देने वाला किया

इतना ही नहीं, समीर अंजान ने बताया कि सलमान खान अंदर से काफी परेशान थे और उनके जख्म उस समय ताजा थे। उन्हें लगता था कि इस गाने की लाइन 'क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती…' सलमान को खास तौर पर उनके लिए ही बनी थी। सिंगर ने एक और हैरान कर देने वाला खुलासा करते हुए बताया कि सलमान खान चाहते थे कि इस गाने के जरिए उनका दर्द ऐश्वर्या राय भी महसूस करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

28 Dec 2025 10:12 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सलमान खान को जब आती थी ऐश्वर्या की याद, ये गाना सुनकर रोते थे एक्टर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सलमान को जन्मदिन पर न आए धर्मेंद्र की याद, बॉबी देओल ने किया ये काम

Bobby Deol big surprise to salman khan birthday
बॉलीवुड

ना बजट था, ना उम्मीदें, कर्ज उतारने के लिए बनी ‘डॉन’ ने 47 साल पहले रचा था इतिहास

Don Movie
मनोरंजन

सुशांत सिंह राजपूत के घर में अदा शर्मा ने क्यों नहीं रखा एक भी फर्नीचर? बोलीं- मरे हुए इंसान…

Adah Sharma empty house she shift sushant singh rajput house after his suicide inside picture farah khan shocked
बॉलीवुड

थियेटर में फिर रोएंगे दर्शक… जानिए कारण? ‘बॉर्डर 2’ फिल्म को लेकर आया बड़ा अपडेट

Border 2 song update
बॉलीवुड

‘भाईजान’ से कोई नहीं ले सकता पंगा! ‘बैटल ऑफ गलवान’ का टीजर आउट होते ही… फिल्म ‘अल्फा’ के मेकर्स को खिसकानी पड़ी रिलीज डेट

Alpha vs Battle of Galwan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.