सलमान खान को जब आती थी ऐश्वर्या की याद, ये गाना सुनकर रोते थे एक्टर

सलमान खान (सोर्स: X )
Salman Khan And Aishwarya Rai: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का फिल्मी करियर जितना दमदार रहा है, उनकी प्राइवेट लाइफ, खासकर रिलेशनशिप्स भी उतनी ही सुर्खियों में रही हैं। ऐश्वर्या राय संग उनका ब्रेकअप एक दौर में खूब चर्चा में रहा था। अब फेमस सिंगर समीर अंजान ने सलमान खान के इस निजी दर्द से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। समीर अंजान ने बताया है कि फिल्म 'तेरे नाम' का टाइटल ट्रैक सुनने के बाद सलमान खान इमोशनल हो जाते थे और अक्सर रो पड़ते थे, जिसकी वजह उस समय ऐश्वर्या राय से उनका हालिया ब्रेकअप था।
समीर अंजान ने शुभंकर मिश्रा के साथ बातचीत में कहा, "उस समय हमने 'तेरे नाम' फिल्म का टाइटल ट्रैक सलमान खान को ध्यान में रखकर नहीं लिखा था।" हालांकि, ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप होने के बाद सलमान खान ने इस गाने को अपने दिल पर ले लिया और ये उनके लिए ज्यादा पर्सनल हो गया था। समीर ने आगे बताया कि इस गाने के किसी सीन को शूट करने से पहले सलमान खान हिमेश रेशमिया को फोन करके वो गाना गाने के लिए कहते थे और गाना सुनने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ जाता था।
इतना ही नहीं, समीर अंजान ने बताया कि सलमान खान अंदर से काफी परेशान थे और उनके जख्म उस समय ताजा थे। उन्हें लगता था कि इस गाने की लाइन 'क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती…' सलमान को खास तौर पर उनके लिए ही बनी थी। सिंगर ने एक और हैरान कर देने वाला खुलासा करते हुए बताया कि सलमान खान चाहते थे कि इस गाने के जरिए उनका दर्द ऐश्वर्या राय भी महसूस करें।
