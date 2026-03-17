प्री-मानसून होगा तेज़: 18, 19, 20 और 21 मार्च को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) की दस्तक के बाद से देश में मौसम बदलने लगा है। 2025 मानसून के लिए अच्छा साल रहा था और इस सीज़न में शानदार बारिश हुई। कई राज्यों में तो हर बार से ज़्यादा बारिश देखने को मिली। मानसून 2025 सीज़न इतना बेहतरीन रहा कि इसके बाद भी देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला 2026 में भी बना हुआ है। अब देश में प्री-मानसून तेज़ होगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 18, 19, 20 और 21 मार्च को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।