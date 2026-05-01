बंगाल मतगणना पर सुप्रीम कोर्ट में ‘स्पेशल’ सुनवाई: TMC की अर्जी पर शनिवार सुबह 10:30 बजे बैठेगी विशेष बेंच

भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान होगा, जहां विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान हुआ था। चुनाव आयोग ने बताया कि दक्षिण 24 परगना के मगराहट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 बूथों और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथों पर 2 मई को पुनर्मतदान होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य चुनाव तंत्र से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया गया है और मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।