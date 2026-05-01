जम्मू में बड़ा हादसा: बंतलाब में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा, मलबे में दबे कई मजदूर

घटना के बारे में जानकारी देते हुए पूर्व सरपंच राजदेव सिंह ने बताया कि फंसे हुए छह मजदूरों में से दो को बचा लिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमों की मौजूदगी में बचाव अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि छह मजदूर मलबे के नीचे फंसे हुए थे, जिनमें से दो को बचा लिया गया है। चार अभी भी फंसे हुए हैं। सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं।