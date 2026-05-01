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जम्मू में बड़ा हादसा: बंतलाब में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा, मलबे में दबे कई मजदूर

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुल अचानक ढह गया, जिससे लोग मलबे के नीचे दब गए और इलाके में दहशत फैल गई। मलबे को हटाने के लिए बचाव दल और मशीनरी को तुरंत काम पर लगाया गया।

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जम्मू

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Shaitan Prajapat

May 01, 2026

Jammu Bantalab Bridge Collapse

Jammu Bantalab Bridge Collapse

Jammu Bantalab Bridge Collapse: जम्मू के पास बंतलाब इलाके में शुक्रवार को एक पुल गिरने से उसके मलबे के नीचे करीब आधा दर्जन लोग फंस गए थे। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, फंसे हुए लोगों की संख्या लगभग चार से पांच है। हताहतों के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुल अचानक ढह गया, जिससे लोग मलबे के नीचे दब गए और इलाके में दहशत फैल गई। मलबे को हटाने के लिए बचाव दल और मशीनरी को तुरंत काम पर लगाया गया। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए हैं और बचाव अभियान जारी है।

दो मजदूरों को बचाया, चार अभी फंसे

घटना के बारे में जानकारी देते हुए पूर्व सरपंच राजदेव सिंह ने बताया कि फंसे हुए छह मजदूरों में से दो को बचा लिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमों की मौजूदगी में बचाव अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि छह मजदूर मलबे के नीचे फंसे हुए थे, जिनमें से दो को बचा लिया गया है। चार अभी भी फंसे हुए हैं। सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं।

उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी मौजूद हैं। विधायक श्यामलाल शर्मा भी यहां उपस्थित हैं। बचाव कार्य में जेसीबी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि मलबे के नीचे फंसे चारों मजदूरों को जल्द से जल्द बचा लिया जाएगा।

बीजेपी विधायक ने बताया, कैसे हुआ हादसा

भाजपा विधायक श्यामलाल शर्मा ने कहा कि यह एक पुराना पुल है, लेकिन इसकी नींव खुली हुई थी। इसलिए, निविदा जारी की गई और नींव को मजबूत करने की प्रक्रिया चल रही थी। खुदाई जरूर की गई होगी। मुझे लगता है कि ऊपर से किसी वाहन के गुजरने के कारण हुए कंपन से यह हादसा हुआ। चार मजदूर फंसे हुए हैं।

भागलपुर जिला अध्यक्ष की सड़क हादसे में मौत

बिहार के भागलपुर में नवनियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा की सड़क हादसे में मौत हो गई। वे दिल्ली से कार से भागलपुर लौट रहे थे, तभी उत्तर प्रदेश के कन्नौज में उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार में सवार उनकी साली, भतीजा और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार, स्थानीय राहगीरों की मदद से हादसे में घायल सभी लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।

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Updated on:

01 May 2026 08:35 pm

Published on:

01 May 2026 07:19 pm

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