‘चुनाव आयोग में लोगों का भरोसा नहीं रह गया’ बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष ने EC पर साधा निशाना



इस पूरे विवाद के बीच मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मतगणना के लिए केवल केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रम (PSU) के कर्मचारियों को सुपरवाइजर बनाने की अनुमति दी गई थी। अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ सुनवाई करेगी, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल हैं। सुनवाई जल्द कराने की मांग इसलिए की गई है क्योंकि मतगणना शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा है।