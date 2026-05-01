बंगाल में चुनाव नतीजों से पहले हाई अलर्ट, 2021 जैसी हिंसा रोकने को लेकर भी उठाया गया बड़ा कदम

2021 के चुनाव के बाद हुई हिंसा को देखते हुए इस बार आयोग पहले से ज्यादा सतर्क है। मतगणना के बाद भी हालात बिगड़ने की आशंका को ध्यान में रखते हुए राज्य में 700 कंपनियां केंद्रीय बलों की तैनात रखने का फैसला किया गया है। ये बल अगले आदेश तक राज्य में बने रहेंगे।