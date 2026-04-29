West Bengal Exit Poll 2026: 15 साल बाद TMC कमजोर? बंगाल एग्जिट पोल में ममता बनर्जी को झटका

West Bengal Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया है। वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल आना शुरू हो गया है। शुरुआती रुझानों और पोलस्टर्स के आंकड़ों में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी को बंपर जीत मिलती दिख रही है। 15 साल बाद पीछे जाती नजर आ रही है। असली नतीजे 4 मई को मतगणना के बाद ही सामने आएगा।