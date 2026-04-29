Assam Exit Poll 2026: हिमंत सरमा की हैट्रिक तय? बीजेपी 85-101 सीटों पर आगे, कांग्रेस पीछे

एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में सत्ताधारी बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। कुछ सर्वे में पार्टी को 100 सीटों के करीब पहुंचने का अनुमान भी जताया गया है। अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में सरकार की वापसी संभव है।