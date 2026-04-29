Kerala Exit Poll 2026: पिनाराई विजयन की हैट्रिक पर संशय, केरल में कांग्रेस गठबंधन UDF की वापसी के संकेत

Kerala Election Exit Poll: केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन इससे पहले आए एग्जिट पोल नतीजों ने राज्य में सत्ता परिवर्तन के संकेत दे दिए हैं। 9 अप्रैल को भारी वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के नतीजों से राज्य में राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो गई है। वैसे तो केरल में हर पांच साल बाद सत्ता बदलने का रिवाज था, लेकिन पिछली बार लेफ्ट गठबंधन (LDF) ने इन रुझानों को तोड़ दिया था। ऐसे में एग्जिट पोल का अनुमान और कैसे पिनाराई विजयन सरकार की हैट्रिक लगाने का सपना टूटता नजर आ रहा है, उस पर डालते हैं एक नजरः