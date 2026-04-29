29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बंगाल में कांग्रेस का सूपड़ा साफ? Exit Poll में किस राज्य में मिली बढ़त, कहां-कहां भारी नुकसान?

Exit Poll में बंगाल में कांग्रेस लगभग शून्य पर जा सकती है। केरल में UDF को बहुमत की मजबूत संभावना है। असम में BJP की तीसरी बार सरकार बन सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Apr 29, 2026

Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge

कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Photo - ANI)

पश्चिम बंगाल से जो तस्वीर सामने आ रही है, वो कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं। चार एजेंसियों के एग्जिट पोल में से किसी ने भी कांग्रेस को 5 से ज्यादा सीटें नहीं दी हैं। Matrize और P-Marq ने तो शून्य का अनुमान लगाया है। People's Pulse ने 1 से 3 सीटें दी हैं।

एग्जिट पोल से साफ पता चलता है कि बंगाल में लड़ाई सीधे टीएमसी और भाजपा के बीच सिमट गई है। कांग्रेस ने न टीएमसी से हाथ मिलाया, न लेफ्ट से। नतीजा ये कि वो इस चुनावी मैदान में कहीं दिखती ही नहीं। राजनीति में अकेले चलने की कीमत कभी-कभी बड़ी होती है, और बंगाल में कांग्रेस यही कीमत चुका रही है।

असम में भी कहानी अच्छी नहीं

असम में हिमंत बिसवा सरमा की सरकार तीसरी बार आती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक BJP गठबंधन को 68 से 100 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस 22 से 36 सीटों पर अटकी दिखती है। बहुमत का आंकड़ा 64 है।

कांग्रेस ने गौरव गोगोई को आगे किया था, जो दिवंगत मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं। पार्टी को उम्मीद थी कि नया चेहरा नई हवा लाएगा, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे उस उम्मीद पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं।

दक्षिण से राहत की खबर

अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां से कांग्रेस के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। केरल में यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है।

Axis My India ने UDF को 78 से 90 सीटें दी हैं। People's Pulse का अनुमान 75 से 85 और Matrize का 70 से 75 है। तीनों एजेंसियां UDF को बहुमत के आंकड़े 71 से ऊपर रख रही हैं।

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का तीसरी बार सरकार बनाने का सपना टूटता दिख रहा है। LDF को 55 से 65 सीटें मिलने का अनुमान है, जो 2021 के 99 सीटों के मुकाबले बड़ी गिरावट है।

VD सतीशन मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। केरल में 9 अप्रैल को 78।23 फीसदी मतदान हुआ, जो 1987 के बाद सबसे ज्यादा है।

तमिलनाडु और पुडुचेरी का हिसाब

तमिलनाडु में DMK गठबंधन की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। Matrize ने DMK+ को 122 से 132 और People's Pulse ने 125 से 145 सीटें दी हैं। कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा है और करीब दो दर्जन सीटों पर उसने किस्मत आजमाई है।

पुडुचेरी में तस्वीर उलट है। वहां एनडीए आगे दिख रहा है। People's Pulse ने NDA को 15 से 19 और Axis My India ने 16 से 20 सीटें दी हैं। कांग्रेस-DMK गठबंधन 6 से 11 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है।

एक पार्टी, पर अलग अलग नतीजे

कांग्रेस की तस्वीर साफ है। जहां दक्षिण में जीत की उम्मीद दिख रही है, वहीं उत्तर-पूर्व में हाशिये पर है। एक ही पार्टी, एक ही दिन, लेकिन दो बिल्कुल अलग नतीजे। सवाल यह है कि क्या दक्षिण की जीत पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊर्जा दे पाएगी?

ये भी पढ़ें

EXIT Poll ने बढ़ाई TMC की चिंता, भाजपा को मिल रहे 48 प्रतिशत वोट, असली नतीजों से पहले ही सियासी हलचल तेज
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Published on:

29 Apr 2026 08:41 pm

Hindi News / National News / बंगाल में कांग्रेस का सूपड़ा साफ? Exit Poll में किस राज्य में मिली बढ़त, कहां-कहां भारी नुकसान?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बेंगलुरु में बड़ा हादसा: दीवार गिरने से 7 की मौत, CM सिद्धारमैया ने किया 5 लाख मुआवजे का ऐलान

CM Siddaramaiah
राष्ट्रीय

‘भगवा लहर सिर्फ मीडिया में, जमीन पर कांग्रेस है मजबूत’: देबब्रत सैकिया ने बताया असम का असली मूड

Assam LoP Debabrata Saikia
राष्ट्रीय

महिलाओं ने बदला गेम? बंगाल का सर्वे करने में कहां आई दिक्कत? EXIT POLL जारी करने वाले ने खुलकर बताया

राष्ट्रीय

Kerala Exit Poll 2026: केरल में बदलाव के संकेत, भाजपा गठबंधन करेगी अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन!

PM modi
राष्ट्रीय

Bengal Election: ममता, मोदी या शाह… बंगाल में किसने की सबसे ज्यादा रैलियां? देखें पूरे आंकड़े

West Bengal Election Rallies
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.