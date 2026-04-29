बंगाल में कांग्रेस का सूपड़ा साफ? Exit Poll में किस राज्य में मिली बढ़त, कहां-कहां भारी नुकसान?

एग्जिट पोल से साफ पता चलता है कि बंगाल में लड़ाई सीधे टीएमसी और भाजपा के बीच सिमट गई है। कांग्रेस ने न टीएमसी से हाथ मिलाया, न लेफ्ट से। नतीजा ये कि वो इस चुनावी मैदान में कहीं दिखती ही नहीं। राजनीति में अकेले चलने की कीमत कभी-कभी बड़ी होती है, और बंगाल में कांग्रेस यही कीमत चुका रही है।