तमिलनाडु एग्जिट पोल 2026: DMK को बढ़त, विजय ने बिगाड़ा ओवैसी का समीकरण

Tamil Nadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए है। राज्य में 23 अप्रैल को 234 सीटों पर एक चरण में मतदान हुआ था। एग्जिट पोल में तमिलनाडु में DMK गठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं, एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (Tamilaga Vettri Kazhagam) की धमाकेदार एंट्री हुई है। वोट शेयर में भी DMK+ का थोड़ा बेहतर प्रदर्शन दिख रहा है. हालांकि AIADMK+ केवल 3.2% वोट शेयर से पीछे है। आइये जानते है कौनसी एजेंसी ने किस पार्टी को कितनी सीटें दी है।