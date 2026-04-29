West Bengal EXIT Poll आने के बाद BJP-TMC में बयानबाजी शुरू, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले- ‘खेला तो हो गया’

एग्जिट पोल के अनुमानों पर भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- लोग बंगाल में 'जंगल राज' से तंग आ चुके थे, जिस तरह बेटियों और बहनों पर अत्याचार हो रहा था, जिस तरह कानून-व्यवस्था चरमरा रही थी और जिस तरह बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ था।