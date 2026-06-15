15,000 करोड़ का मेट्रो प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ के पार कैसे पहुंचा? CM रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार हैदराबाद मेट्रो के विस्तार को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर परियोजना के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं है बल्कि हैदराबाद के भविष्य से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार साझेदारी नहीं करना चाहती तो कम से कम परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी अनुमति देनी चाहिए।