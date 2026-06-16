NEET UG पेपर लीक के बाद नया घोटाला! रिफंड और री-नीट के नाम पर 1650 छात्रों से ठगी



आपक बता दें नीट के री-एग्जाम में नए एडमिट कार्ड अनिवार्य हैं। 3 मई वाला पुराना एडमिट कार्ड 21 जून को मान्य नहीं होगा। परीक्षा केंद्र पर पुराने कार्ड के साथ पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एनटीए ने नीट यूजी 2026 री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड (हॉल टिकट) जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 21 जून 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी।