‘किसी भी कीमत पर BJP को चाहिए 360 सीटें ताकि परिसीमन बिल करा सके पास’ – TMC सांसद कीर्ति आजाद

TMC Crisis: तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद कीर्ति आजाद ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए है। उन्होंने कहा कि BJP किसी भी तरह लोकसभा में 360 सीटों का आंकडा हासिल करना चाहती है ताकि परिसीमन विधेयक पारित कराया जा सके। कीर्ति आजाद ने दावा किया कि इसके बाद महाराष्ट्र में भी राजनीतिक ऑपरेशन चलाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह पूरा खेल BJP की रणनीति का हिस्सा है। बता दें कि, कीर्ति आझा पहले भी टीएमसी में सांसदों और विधायकों की बगावत के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा चुके है।