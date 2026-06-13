‘खोदा पहाड़, निकली चुहिया’, अभिषेक बनर्जी के घर हुई रेड को लेकर TMC हमलावर, सांसद किर्ती आजाद ने कसा तंज

breaking: TMC Crisis: तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद और ममता बनर्जी के भजीते अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास पर हुई रेड को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अभिषेक के निजी सचिव सुमित रॉय की तलाशी के लिए की गई इस रेड को टीएमसी नेताओं ने राजनीति से प्रेरित बताया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। पार्टी सासंद किर्ती आजाद ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। आजाद ने कहा कि इस पूरी कार्रवाई में भारी ड्रामा किया गया, लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने तंज कसते हुए इस कार्रवाई को खोदा पहाड़, निकली चुहिया बताया और BJP पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। आजाद ने कहा कि अगर कानून सबके लिए बराबर है तो गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।