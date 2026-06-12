12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

TMC Crisis: बागी गुट करेगा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात, असली TMC की मान्यता पाने की करेगा मांग

TMC Crisis: TMC में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। इसके अनुसार सोमवार को पार्टी के 20 बागी सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर अपने गुट को असली TMC के रूप में मान्यता देने की मांग करेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

कोलकाता

image

Himadri Joshi

Jun 12, 2026

TMC Rebel MPs

टीएमसी के बागी सांसद (फोटो- Nabila Jamal एक्स पोस्ट)

breaking: TMC Crisis: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर जारी सियासी संकट अब पार्टी के बंटवारे तक पहुंच गया है। पहले से ही सांसदों की बगावत का सामना कर रही ममता बनर्जी पर अब एक और बड़ी आफत आ गई है। ममता के बागी सांसद अब उनके हाथों से उन्हीं की पार्टी हथियाने की कोशिश कर रहे है। खबरों के अनुसार बागी गुट सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर के खुद को असली TMC का टैग देने की मांग करेंगे। बागी सांसदों का उद्देश्य संसद में TMC के तौर पर आधिकारिक मान्यता मांगने का है। अगर लोकसभा स्पीकर सांसदों की यह मांग मान लेते है तो यह ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है।

खबर अपडेट की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Jun 2026 04:33 pm

Published on:

12 Jun 2026 04:25 pm

Hindi News / News Bulletin / TMC Crisis: बागी गुट करेगा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात, असली TMC की मान्यता पाने की करेगा मांग

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

घूंघट को परंपरा, संस्कार, इज्जत बताकर ढोते जाना दकियानूसी

veil
ओपिनियन

सतना में राजपरिवार की बहू पर 4 राउंड फायरिंग, पति ने कथित गर्लफ्रेंड से कहा-गोली मारो, मां का आरोप

Satna royal family shooting case bahu yogita singh shot during family dispute
सतना

ब्रेनस्टेम का 3डी एटलस होगा मददगार : दिमाग में क्या चल रहा है, कौनसी बीमारियां करती हैं इसे प्रभावित

ब्रेनस्टेम का 3डी एटलस
समाचार

Patwari Caught Taking Bribe : सागर में परिवेक्षा अवधि में ही रिश्वत लेते पकड़ाया पटवारी, नौकरी ज्वाइन किए हुए डेढ़ साल भी नहीं हुआ

sagar
सागर

‘छोटू’ की स्वीकार्यता के पीछे ओझल होते बच्चों के अधिकार

Child Labour
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.