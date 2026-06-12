TMC Crisis: बागी गुट करेगा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात, असली TMC की मान्यता पाने की करेगा मांग

breaking: TMC Crisis: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर जारी सियासी संकट अब पार्टी के बंटवारे तक पहुंच गया है। पहले से ही सांसदों की बगावत का सामना कर रही ममता बनर्जी पर अब एक और बड़ी आफत आ गई है। ममता के बागी सांसद अब उनके हाथों से उन्हीं की पार्टी हथियाने की कोशिश कर रहे है। खबरों के अनुसार बागी गुट सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर के खुद को असली TMC का टैग देने की मांग करेंगे। बागी सांसदों का उद्देश्य संसद में TMC के तौर पर आधिकारिक मान्यता मांगने का है। अगर लोकसभा स्पीकर सांसदों की यह मांग मान लेते है तो यह ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है।