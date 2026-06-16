G-7 Summit 2026: अमेरिका-भारत रिश्तों में तनाव के बीच मोदी-ट्रंप में होगी मुलाकात, क्या युद्ध में भारतीयों की मौत के मामले पर होगी बात

Modi Trump meet G-7 summit : पिछले साल भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक होगी। मोदी अपने दो देशों के दौरे के अंतिम चरण, जी 7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे फ्रांस के एवियन पहुंचने वाले हैं, जहां वे जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फरवरी 2025 में मोदी के वाशिंगटन की यात्रा के बाद यह मोदी और ट्रंप के बीच पहली मुलाकात होगी। ध्यान रहे कि मोदी दुनिया के उन पहले कुछ नेताओं में शामिल रहे, जिन्होंने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने के बाद उनसे मुलाकात की थी।