Monsoon Alert: बदल रहा मानसून का पैटर्न! 14 राज्यों में बारिश की भारी कमी, दस दिन में मानसून नहीं सुधरा तो बन जाएंगे सूखे जैसे हालात

चिंता इसलिए बढ़ रही है, क्योंकि मानसून की बारिश का ट्रेंड अब पहले जैसा समान और नियमित नहीं रह गया है। एक ही समय में कुछ प्रदेशों/क्षेत्रों में भारी बारिश से बाढ़ आ रही है, जबकि दूसरे क्षेत्रों में कम बारिश से सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। ज्यादा बारिश वाले पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की भारी कमी है। बारिश छोटे-छोटे लेकिन बहुत तीव्र स्पेल में हो रही है और सूखे के लंबे अंतराल बढ़ रहे हैं। कुल राष्ट्रीय औसत बारिश में बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा, लेकिन स्थानिक और समयबद्ध विविधता तेजी से बढ़ रही है। बाढ़ के हालात से जूझने वाले राज्य असम, केरल व गुजरात में भी अतिवृष्टि की बजाय समग्र बारिश में की कमी हैं। ऐसे हालात मानसून की बारिश का असामान्य वितरण के कारण बने हैं।