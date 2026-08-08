‘लोकसभा सीटें फ्रीज की जाएं, 40-50 साल तक न हो बदलाव’, परिसीमन के खिलाफ तमिलनाडु विधानसभा में आएगा प्रस्ताव

तमिलनाडु सरकार पहले भी परिसीमन को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है। राज्य का कहना है कि सिर्फ जनसंख्या को आधार बनाकर लोकसभा सीटों का पुनर्विन्यास करने से उन राज्यों को नुकसान हो सकता है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। सरकार का तर्क है कि परिसीमन की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक और वित्तीय हित प्रभावित न हों। इसी मुद्दे को लेकर राज्य सरकार केंद्र के सामने अपना पक्ष रख रही है।